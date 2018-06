Fare accrescere l'artigianato nel territorio. Il nuovo accordo firmato dalla Segreteria al Lavoro e il WUSME

Aumentare la quantità e qualità di corsi in ambito artigianale per aiutare le persone a ricollocarsi e sviluppare la propria attività imprenditoriale. È l'obbiettivo dell'accordo firmato questa mattina dal Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani, il presidente del WUSME, l'organizzazione internazionale a sostegno delle piccole medie imprese, Gian Franco Terenzi e Loretta Menicucci dell'Unione Nazionale Artigiani. I corsi formeranno elettricisti, idraulici, falegnami, parrucchieri ed estetisti e partiranno dalla prossima estate. Verranno svolti nei locali del Centro di Formazione Professionale che, insieme all'unione artigiani, metterà anche a disposizione i propri docenti, tutti professionisti nei vari settori. I corsi saranno rivolti non solo ai ragazzi sammarinesi ma anche a quelli provenienti dall'estero.



Nel video intervista al Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani e al presidente del WUSME Gian Franco Terenzi