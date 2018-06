Caporalato in Ospedale: Rete ed Mdsi presentano un esposto in tribunale

Rete ed Mdsi presentano un esposto in tribunale dopo la vicenda del caporalato delle badanti in Ospedale denunciato diversi giorni fa da un gruppo di cittadini riuniti in un comitato civico. Le due formazioni politiche si affiancano a chi ha portato alla luce la questione e criticano maggioranza e Governo accusate di aver dimostrato indifferenza.



La stessa indifferenza, scrive Dim, si riscontra tra chi lavora dentro l'Ospedale e nelle istituzioni, da parte di quelle persone che "sanno e fingono di non sapere, che vedono e fingono di non vedere". Si è puntato il dito, accusano Rete ed Mdsi, contro chi ha denunciato l'illegalità invece di "soffermarsi sulla gravità dei fatti riportati". Occorre attivarsi, esortano i due movimenti, per "creare canali di legalità percorribili e sicuri".



mt



