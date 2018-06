Domani - Motus Liberi si presenta alla stampa

Il neo-partito Motus Liberi nella giornata di ieri ha fatto il suo primo incontro pubblico con la stampa.



Il gruppo, formato da professionisti e imprenditori di età compresa fra i 20 e i 40 anni ha l'obiettivo di costituire un partito politico "in tempi in cui la politica sembra aver assunto una connotazione tutt'altro che positiva".



Presenti all'incontro il presidente Fabio Righi, il segretario Lorenzo Forcellini Reffi e i membri Samuele Pelliccioni, Elia Moroni, Andrea Cecchetti, Carlotta Andruccioli e Gaetano Troina.



L'obiettivo è "rimboccarsi le maniche" per cercare un modo innovativo e differente di fare politica, per trovare una risposta alle emergenze ma anche delineare le linee guida per lo sviluppo futuro della Repubblica.



Il Comunicato stampa Domani - Motus Liberi