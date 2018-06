Pdcs: conferenza programmatica, dialogo con i Castelli e serata pubblica per "salvare l'Iss"

“Salviamo l'Iss”. La serata pubblica organizzata dal Pdcs per risollevare un ospedale che “sta collassando” è quasi un grido di battaglia. “La politica – dice Mariella Mularoni – non ha dato risposte a precariato, contratti di lavoro, disparità retributive e i bandi internazionali non sono una soluzione”. La Dc attacca un Governo “sordo ai problemi, che evita il confronto”. Boccia anche le convenzioni con pensionati italiani “demotivati e arruolati – attacca – con contratti mordi e fuggi, con costi altissimi”. Combatteremo - promette– contro la chiusura di reparti e il trasferimento dei servizi fondamentali nell'Area Vasta. In campo idee e proposte, “in linea - spiega Luca Beccari - con la vocazione del partito”. In agenda un ciclo di incontri nei Castelli. “Ascolteremo umori e problematiche” – dice Lorenzo Bugli. La Dc scende quindi fra la gente, per raccogliere suggerimenti che porterà nella conferenza programmatica di fine estate. “Per rilanciare la riflessione sulle priorità del paese” – chiarisce il segretario Giancarlo Venturini. “Elaboreremo idee su cui trovare condivisioni con le altre forze politiche” e aperta agli input della società civile.

Poi, una riflessione sul Consiglio. “Per la prima volta – fa notare Alessandro Cardelli – la maggioranza ha perso voti sugli ordini del giorno dell'opposizione. “Dopo un anno e mezzo in cui i problemi si sono aggravati – dice - qualcuno sta prendendo le distanze”.

Infine, una battuta sul Conto Mazzini. La Dc di oggi prende le distanze dal passato, ricorda l'affaire titoli e commenta: “sulla questione morale, il Governo ha poco da dire”.



Il Presidente Pdcs Luca Beccari parla di Iss e Conto Mazzini