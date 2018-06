I passeggeri della Lifeline accolti da otto paesi europei. Oggi Conte al vertice europeo sui migranti

È finita l'odissesa della Lifeline. La nave con 234 migranti è sbarcata a Malta ieri sera.



Le persone a bordo verranno ripartite fra otto paesi dell'Unione Europea, oltre a Malta, Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo.



Il premier Joseph Muscat ha dato il via libera, avvertendo però che si tratta di un "caso unico" dato che la Lifeline ha violato le leggi internazionali.



A Bruxelles oggi è previsto un vertice sui migranti presso il Consiglio Europeo. Si cercherà un nuovo accordo per superare il regolamento di Dublino sul sistema dell'asilo Ue.



Il premier Conte è pronto a mettere il veto se non sarà stabilità che tutti i Paesi dovranno condividere la responsabilità dei salvataggi in mare dei migranti.



Al vertice di oggi si capirà quali paesi del "fronte mediterraneo" sosterranno l'Italia nella decisione.