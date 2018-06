Daniele Scalea: geopolitica del Sovranismo

Daniele Scalea, del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, approfondisce dal punto di vista geopolitico il fenomeno del Sovranismo. Mosca e Washington "fonti di ispirazione"

“L'essenza del sovranismo è l'idea che l'esercizio della democrazia non sia scindibile dalla sovranità nazionale”. Questo, secondo Daniele Scalea, il tratto comune dei movimenti sovranisti in Europa. Dalla Lega e Fratelli d'Italia nel Belpaese – afferma l'analista del “Centro Studi Machiavelli” – al Front National in Francia; dall'Afd in Germania all'Austria e i Paesi degli gruppo di Visegrad; senza dimenticare tutto il movimento che è stato dietro la Brexit in Gran Bretagna. “Questo sentimento – afferma Scalea – sta filtrando da partiti che stavano all'estremità dello spettro politico, delle varie realtà nazionali, anche verso il centro”. Così in Italia, Francia e Gran Bretagna. Ma tutto ciò non è limitato alla sola Europa. Da qui l'ascesa negli Stati Uniti di Donald Trump; un Presidente – osserva Scalea – che ha un modo di vedere in forte sintonia con i sovranisti europei. Un'altra fonte di ispirazione, per questi, sarebbe rappresentata da Mosca.