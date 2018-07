Congresso contro Tamagnini (CSDL): "Meglio i bambini di questo governo, che i ladri degli anni “d’oro”.

Il Congresso attacca il Segretario della Csdl Tamagnini definendolo “ossessionato dal nostro governo, al punto da alimentare il caos nel settore bancario promuovendo improbabili stati di mobilitazione che ben poco hanno a che vedere con la tutela dei posti di lavoro”.



Più che Segretario Generale della Csdl – si legge nella nota - appare il leader massimo dell’opposizione”. L'Esecutivo riconosce che in certe occasioni l’approccio verso le organizzazioni sindacali poteva essere più dialogante e assicura di non essere contro la Csdl ma di volere insieme a tutte le parti sociali impegnarsi per dare una prospettiva seria e credibile ai sammarinesi.



E sull’affermazione di Tamagnini ad “un governo di bambini”, risponde: meglio i bambini di questo governo, che i ladri degli anni “d’oro”.