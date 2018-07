Contratto Bancario: il Governo invita al "buon senso, a tutela dell'occupazione"

E' il tema caldo del momento, quello del contratto bancario. Anche alla luce del tavolo di confronto di venerdì scorso con le Organizzazioni sindacali, datoriali, di categoria, il Governo rinnova l'auspicio perché “a prevalere sia il buon senso, ribadendo gli obiettivi nella messa in atto di misure a tutela dell'occupazione e, in parallelo, a sostegno del settore interessato da una importante fase di trasformazione”.



Molti gli atti all'attenzione dell'esecutivo, tra i quali l'adozione del decreto legge che proroga al 30 giugno 2019 gli interventi “in materia di ammortizzatori, sostenibilità dell'occupazione e trattamento previdenziale anticipato”. Con decreto delegato, prendono corpo anche le misure varate per favorire l'assunzione di donne e lavoratori over 50. Avviata, poi, all'iter istituzionale la legge di riforma in materia di navigazione marittima.



Lavori del Congresso di Stato indirizzati anche al capitolo, tutto aperto, del piano internazionale 2020 per l'assegnazione delle frequenze tv, con l'audizione del Direttore Generale di San Marino RTV, Carlo Romeo e dello staff - delle Segreterie Esteri e Telecomunicazioni - che sta seguendo il dossier.



Il comunicato stampa Congresso di Stato



AS