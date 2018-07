Parte in Repubblica il progetto “PIÙ PER TE”. Tutelare e garantire la piena inclusione alle persone disabili.

Giovedì sera la presentazione al Kursaal

Una tessera di riconoscimento che San Marino dedica alle persone con bisogni speciali, siano residenti ma anche turisti. I vantaggi saranno una serie di sconti e agevolazioni di vario tipo su tutto il territorio sammarinese. La tessera “Più per te” è un tesserino di riconoscimento con nome, cognome e numero identificativo. Per i residenti sammarinesi avrà validità a vita mentre per i turisti durerà per un anno. Nella realizzazione del progetto hanno partecipato Consorzio 2000, live in San Marino che sta progettando di realizzare un applicazione dedicata e il consorzio turismo. Inoltre sono stati coinvolti anche il Comitato Olimpico e i servizi di trasporti della Repubblica. Un progetto che rappresenta anche una grande opportunità per sviluppare forme di turismo più accessibili a tutti.



Nel video intervista al Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi