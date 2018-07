Domani - Motus Liberi chiede interventi per fermare la "fuga di medici"

Il neo movimento Domani – Motus Liberi guarda ai problemi dell'ospedale e commenta la fuga dall'Iss di professionisti di altissimo profilo, tra cui il Dr. Pirani di Ortopedia ed alcuni medici di Cardiologia.



Scrive di aver inviato il 6 giugno una lettera al Segretario Santi ed al Direttore Generale Gualtieri, richiedendo formalmente l’introduzione immediata di interventi per eliminare le condizioni che rendono l’ambiente sanitario sammarinese poco attrattivo.



"Non intervenire subito per frenare l'emorragia – avvertono - significa compromettere la sopravvivenza dell’intero Istituto a discapito di tutti i sammarinesi".



Il comunicato stampa Domani - Motus Liberi