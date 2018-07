Medici: confronto tra Consulta socio-sanitaria e politica sulle misure per risolvere i problemi

La Consulta socio-sanitaria chiede di esaminare il progetto di legge sulla dirigenza medica che arriverà in prima lettura in Consiglio a luglio. Si tratta di una delle misure su cui punta il Governo per risolvere l'emergenza medici. Durante la riunione di questa mattina, alla quale hanno partecipato il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, e i vertici dell'Iss, le diverse parti si sono confrontate sulla questione.



Sono state esaminate motivazioni, obiettivi e percorso del pdl. Tra i diversi punti annunciati, ci sono il superamento delle disparità nel trattamento economico, la regolamentazione della libera professione e il tempo indeterminato dopo un periodo di prova e con abbosito bando. "Un percorso doveroso", lo ha definito Santi.



Nel testo è prevista anche una deroga che consentirà ai medici pensionati ma ancora capaci e disponibili a lavorare di prestare servizio in casi di necessità. Questo guardando all'attuale situazione di difficoltà nel reperimento dei professionisti. Il discorso è stato infine allargato agli organismi internazionali, con l'importanza per il Paese di confrontarsi con le realtà estere.



mt