Osce: la delegazione sammarinese a Berlino per la 27^ sessione annuale

La Delegazione Consiliare Sammarinese, composta dai Consiglieri Luca Santolini (Capo Delegazione) e Oscar Mina è atterrata a Berlino per prendere parte alla 27^ Sessione Annuale dell’OSCE PA.



Nel corso dei lavori, le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno l’argomento principale della Sessione: “Attuazione degli impegni OSCE: il ruolo dei Parlamenti”.



La delegazione sammarinese porterà il suo contributo in materia di lotta al terrorismo; conflitto in Ucraina; tutela dei minori migranti; promozione dell’economia digitale.



Previste anche le elezioni del Presidente e di tre Vice-Presidenti.