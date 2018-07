OSCE: la delegazione sammarinese impegnata nei lavori della Seconda Commissione

Avviati i lavori berlinesi presso la 27^ Sessione Annuale dell’OSCE PA. Le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno l’argomento principale della Sessione: “Attuazione degli impegni OSCE: il ruolo dei Parlamenti”.

Il Capo Delegazione Luca Santolini interverrà in Commissione 2 - Affari Economici, Tecnologia e Ambiente - sulla risoluzione finale, spiegando come San Marino sta affrontando i temi in discussione e illustrando ciò che la delegazione sta facendo in Consiglio per perseguire gli obiettivi Osce. Assieme a lui, parte della delegazione sammarinese, anche il Consigliere Oscar Mina. Previste poi le elezioni del Presidente e di tre Vice-Presidenti.