Albania: la visita di Stato del presidente Meta da oggi sul Titano

Comincia oggi la visita di stato del presidente albanese Ilir Meta.



Nel primo pomeriggio il Picchetto della Guardia di Rocca lo attenderà al confine in alta uniforme. Dopo che il Segretario agli Esteri e l'ambasciatore sammarinese in Albania lo avranno accolto all'arrivo in Italia.



Bandiere albanesi sono state issate nei punti nevralgici della Repubblica per salutare l'ospite.



Una prima giornata, questa, meno ufficiale e dedicata alla scoperta delle eccellenze sammarinesi.

Per spostare tutto a domani, con gli appuntamenti strettamente istituzionali: dall'alzabandiera allo schieramento dei Corpi Uniformati per rendere omaggio all'ospite. L'udienza a Palazzo pubblico preceduta da un colloquio privato tra i due vertici istituzionali



L’ultimo incontro fra le più alte cariche dei due Stati risale al giugno di due anni fa, quando la Reggenza si recò in Albania in Visita Ufficiale su invito dell’allora presidente, nel 40° anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche.



Una visita che si concluderà solo mercoledì con la visita di Meta all'università di San Marino.