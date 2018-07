Ufficio di Presidenza: compromesso sul caso Tonnini

In Ufficio di Presidenza ampio spazio è stato dedicato al caso Tonnini alla luce del parere dell'Avvocatura dello Stato. Il confronto è stato lungo e difficile. Alla fine si trova una sorta di compromesso: lo Stato si costituisce in modo autonomo in giudizio per tutelare il diritto di insindacabilità del Consigliere fino all'ultimo atto di giudizio previsto dal diritto Lussemburghese. A Rete resta l'amaro in bocca sulla tutela legale. Si attende infatti il giudizio dell'avvocato lussemburghese contattato dall'Avvocatura. “Nel momento in cui arriverà – spiegano dalla maggioranza – valuteremo il da farsi”. Dunque si prende tempo.

Quando il parere sarà pronto, si tornerà in Ufficio di Presidenza per dire sì o no alle spese legali.