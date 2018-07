Visita di Stato: udienza della Reggenza in onore del Presidente albanese Ilir Meta

Questa mattina il momento più atteso della visita di Stato del Presidente della Repubblica di Albania. In Piazza della Libertà lo schieramento dei Corpi Uniformati. Dopo la cerimonia di alzabandiera, Ilir Meta è stato accolto dai Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Poi l'esecuzione dei rispettivi inni nazionali e l'ingresso a Palazzo Pubblico. Nella Sala dei XII, ad attendere l'illustre ospite, il Governo sammarinese quasi al completo. A seguire un colloquio privato tra il Presidente albanese e la Reggenza, concluso con uno scambio di omaggi. Infine l'udienza ufficiale nell'Aula del Consiglio Grande e Generale, alla presenza delle massime Autorità politiche, militari e diplomatiche. “Il nostro popolo – ha dichiarato Ilir Meta – nutre uno straordinario affetto per il Titano”. E poi un invito a sostenersi vicendevolmente, per mantenere – anche nei consessi internazionali - i valori che accomunano i 2 Paesi. “San Marino e Albania – hanno affermato i Capitani Reggenti – sono ricchi di una storia plurimillenaria e di un cammino di grande civiltà. Da questo incontro scaturiranno volontà e azioni concrete per favorire il pieno sviluppo delle nostre relazioni”. Nel pomeriggio Il Presidente della Repubblica d'Albania deporrà una corona d'alloro all'Ara dei Volontari.

Al Presidente albanese Ilir Meta, e al Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi, abbiamo chiesto in quali settori vedano possibilità di partnership tra i due Paesi.