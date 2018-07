Il Psd sfida Renzi sulla giustizia

Il Psd lancia una sfida politica al Segretario Renzi e gli chiede di esercitare attivamente la sua delega alla giustizia, ricercando unità di intenti e condivisione di dati e di percorsi che anche la Legge prevede debba essere più ampia della maggioranza. Vedremo così, scrive il Psd, se c’è la capacità politica di questo Governo di riportare l’istituto della Giustizia ad un funzionamento che risponda in maniera tempestiva, contribuendo così al buon funzionamento della Repubblica.



Per un processo penale storico, che ha visto la sua conclusione in primo grado, sottolinea la nota, ci sono molte altre importantissime indagini in corso, che toccano direttamente l’opinione pubblica e la vita politica di questo Paese. Di tutto questo però non si discute. Fa più comodo denunciare come ingerenza una segnalazione al Consiglio d’Europa dimenticando, conclude la nota, che nella precedente legislatura ci si rivolse a Commissari che vennero e relazionarono senza che nessuno gridasse allo scandalo