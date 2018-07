San Marino: si conclude la visita del presidente Meta

Lo spettacolo di Piazza della Libertà in una sera d'estate. Questo lo scenario della cena alla quale ha partecipato Ilir Meta, al termine di una lunga giornata di impegni istituzionali, insieme alla sua delegazione.



La visita di stato del Presidente albanese si conclude questa mattina, con la visita all'Università di San Marino. Incontri per toccare da vicino le eccellenze sammarinesi anche alla luce delle collaborazioni che si possano sviluppare tra i due Stati.



Nei colloqui bilaterali, infatti, sono stati ricordati gli ambiti di collaborazione in materia turistica, culturale, economico-finanziaria e sportiva, sottolineando altresì l'utilità di rafforzare gli scambi in materia radiotelevisiva, nonché di favorire le procedure di adozione internazionale.