Insediato ieri il nuovo Comitato Partitetico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Si è insediato il nuovo Comitato Paritetico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro presso la Segreteria di Stato per la Sanità. Il Comitato è composto da 7 membri provenienti dalle Organizzazioni Sindacali, Associazioni Datoriali e dal Governo. L'obbiettivo è quello di fornire una piena applicazione delle norme sulla sicurezza all'interno delle imprese tramite le figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il comitato si occuperà anche di effettuare un'adeguata formazione dei lavoratori in modo da creare luoghi di lavoro più sani e sicuri. Ieri la prima riunione dove sono stati confermati i principi e le linee di indirizzo per definire il piano formativo proseguendo il percorso del precedente Comitato.