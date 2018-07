Ps: il governo soffre della Sindrome di 'Fort Alamo'

"Ci pare che il Governo sia ormai vittima della “Sindrome di Alamo” - Scrive il Partito Socialista - tipica di chi si sente sempre attaccato, non compreso dagli altri e che fugge dalle proprie reali responsabilità, riversando la colpa sugli altri". Riferito a Sanità, Scuola e banche sulle quali l'esecutivo non da segnali di reazione.

"Più che un governo del cambiamento - prosegue Ps - abbiamo di fronte un governo afflitto da una inarrestabile sindrome di accerchiamento".



Il partito ricorda come sia finito il famoso assedio, intanto i problemi della scuola, della sanità e dei dipendenti del settore bancario rimangono.