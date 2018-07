"Decreto scuola": dopo le polemiche, una conferenza stampa per puntualizzare i contenuti dell'intervento

Dopo la manifestazione degli insegnanti, le raccolte firme dei genitori, e – in queste ore – una petizione on-line nella quale si chiede la revoca delle disposizioni adottate dal Congresso, è intervenuto questa mattina il Segretario di Stato Podeschi, che ha convocato una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato i vari dirigenti scolastici e il Direttore del Dipartimento Istruzione. Un'occasione per fare un punto della situazione, sui contenuti del "Decreto scuola", e fare chiarezza dopo le polemiche di questi giorni. Ribaditi, allora, alcuni aspetti di particolare rilevanza: come il fatto che non vi sarà alcuna chiusura dei plessi minori. Gli interventi riguardanti le Elementari – ha poi puntualizzato più volte Podeschi – non inizieranno subito, ma a partire dall'anno scolastico 2019/2020: tutto ciò per garantire un attento monitoraggio della situazione, in un'ottica di condivisione. “E' sbagliato – ha sottolineato – Podeschi, parlare di tagli; nella scuola il Governo sta invece investendo”. Presentato allora il piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei vari plessi presenti in territorio, previsto per l'estate in corso.



Sentiamo il Segretario Marco Podeschi