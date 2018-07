La difesa degli Stati con il Generale Domenico Rossi

Un incontro politico del PSD, nell’ambito della sua attività di formazione politica con al centro le modalità di difesa degli Stati, come suggeriva il titolo dell'incontro, ma sono state esanate anche le minacce.

A parlarne il Generale Domenico Rossi, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, già Sottosegretario alla Difesa nei Governi Renzi e Gentiloni.



Nonostante San Marino sia un piccolo Stato non è immune dal fenomeno di terrorismo, è stato detto durante l'incontro, e per questo deve riflettere sul problema alla luce delle attuali tragiche dinamiche internazionali.



Nel video l'intervista al Generale Domenico Rossi.