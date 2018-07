Capitani Reggenti in Terra Santa: visite a luoghi sacri e di solidarietà

Betlemme è stata una delle ultime tappe.

Il viaggio della Reggenza in Terra Santa nasce dall'invito ricevuto dalla Custodia francescana in occasione degli 800 anni dalla presenza dei religiosi in quei luoghi. È stato padre Ibrahim Faltas ad accompagnare i Capi di Stato, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, nel percorso lungo i luoghi e attraverso i simboli centrali per la cristianità.



A Betlemme l'arrivo alla basilica della Natività costruita nel luogo in cui, secondo l'antica tradizione, avvenne la nascita di Gesù. Durante il passaggio all'interno del luogo religioso, momenti di raccoglimento e di riflessione. Attenzione, poi, al sociale, con il trasferimento nelle sedi di organizzazioni e realtà che offrono aiuto ai bisognosi, agli orfani e alla popolazione, insieme alla visita alla fondazione Giovanni Paolo II.



Ma anche la tappa in un laboratorio di gelateria che utilizza prodotti del posto per preparare uno dei dolci ghiacciati più apprezzati. La giornata a Betlemme è arrivata dopo quella a Gerusalemme, con il monte Sion, il Santo Sepolcro e il Muro del Pianto. Domani i Capitani Reggenti saranno allo Yad Vashem, memoriale dedicato alle vittime della Shoah.



Mauro Torresi