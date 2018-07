Ps: "Giù le mani dell'Aass"

“Giù le mani dell'Aass” tuona il Partito Socialista, sostenendo che anche l'Azienda di Stato per i Servizi rischierebbe di entrare nel mirino di chi potrebbe favorire operazioni speculative a danno della cittadinanza. Se dovesse profilarsi la privatizzazione dei servizi pubblici strategici, sottolinea la nota, il Partito Socialista si batterà per il mantenimento del 100% della proprietà pubblica dell’AASS e, nei confronti delle quote azionarie, in caso di cessione, deve essere applicato il principio “un’azione un contatore” così come dicevano in passato Celli e Podeschi. Sarebbe bene, conclude la nota, che la Democrazia Cristiana ritirasse fuori dal proprio cassetto quel referendum sulla intangibilità dei servizi pubblici.