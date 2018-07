In Congresso di Stato la delibera per accelerare la nascita di una impresa

Il governo si prepara alla sessione consiliare al via giovedì prossimo, ma sul tavolo del Congresso di Stato ci sono anche la missione tecnica del Fondo Monetario Internazionale, che si è appena conclusa, e il confronto sul piano nazionale di stabilità e sviluppo. Nel pomeriggio è fissato un nuovo incontro con le parti sociali, ma il confronto - assicura il Segretario Celli ribadendo la volontà di ricercare un'ampia condivisione - proseguirà anche nelle prossime settimane. L'esecutivo ha anche adottato la delibera della Segreteria industria per la nomina di un gruppo di lavoro interdisciplinare per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del numero delle procedure, delle tempistiche e dei costi per avviare un'attività di impresa. Adottato anche il decreto, promosso sempre da Zafferani, per una aliquota agevolata della monofase per la costruzione, la ristrutturazione e il completamento di immobili direttamente strumentali all'attività di impresa. Della Segreteria al territorio, invece, le delibere per la realizzazione di uno svincolo alla rotatoria di Murata all'incrocio tra via del Serrone e la Sottomontana e per la stipula del contratto per lo sviluppo del settore turismo-bike a San Marino.



Sonia Tura