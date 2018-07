Frode sportiva: unanimità in Commissione

Incassa l'unanimità, in Commissione, il progetto di “Disciplina della frode sportiva e dell'abusivo esercizio di giuoco o di scommessa”, presentato dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi. Il provvedimento vuole integrare il Codice Penale, proprio inserendo la fattispecie della frode sportiva. Un elemento non più differibile, afferma Podeschi, reso ancora più necessario da recenti fatti di cronaca. La frode sportiva unitamente al doping, è uno dei fenomeni più critici per il settore dello sport che sta emergendo a livello globale.



Il rilievo penale che il Governo vuole introdurre, rimarca Podeschi, si aggiunge all'illecito sportivo già previsto dalla disciplina nazionale sullo sport e applicato dalle singole federazioni anche secondo le linee espresse da Comitato Olimpico Internazionale e dalle federazioni internazionali. L'innovazione tecnologica collegata alle scommesse illecite, ha trovato nuove e sofisticate forme di diffusione che travalicano i confini nazionali e sulla quale in prospettiva andranno attivate le necessarie collaborazioni fra le varie autorità coinvolte. Viene integrata anche la Legge che disciplina l'Attività Sportiva, regolando il rapporto fra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria, introducendo l'obbligo di denuncia per "i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, in caso vengano a conoscenza di reati di frode sportiva".