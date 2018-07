Pdcs contro il Decreto scuola. "La formazione della futura classe dirigente non è solo questione di budget"

La Dc incontra una rappresentanza di insegnanti dei vari ordini e gradi di scuola e torna a contestare il Decreto che, sottolinea, interviene nella organizzazione del sistema scolastico e nell’offerta formativa senza l' indispensabile confronto preventivo con il corpo docente, le famiglie e gli operatori del settore. Gli interventi che prevedono l’avvio di sperimentazioni dai contenuti ancora nebulosi, rimarca il pdcs, hanno come unico obiettivo tagli lineari, non tengono conto delle esigenze organizzative delle varie realtà scolastiche e di tutte le difficoltà che la scuola deve affrontare giornalmente.

L’educazione e la formazione della futura classe dirigente di questo Paese, conclude la nota, non può essere vista solamente in termini di budget e il problema del contenimento della spesa non può essere anteposto alla valorizzazione e alla tutela della qualità del servizio scolastico.



Il comunicato stampa PDCS