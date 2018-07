Nasce il nuovo soggetto politico Res, Riforme e Sviluppo. “Fondamentale per San Marino creare investimenti e promuovere il lavoro”

“Vogliamo rappresentare la speranza per il nostro territorio, importante potenziare il Turismo e il Commercio aspetti cardine per il rilancio economico”. Fissa alcuni punti fondamentali di ReS la portavoce e coordinatrice del gruppo Valeria Robbiano. Farà parte del nuovo soggetto politico anche l'ex PSD Dalibor Riccardi, ora consigliere del gruppo misto, che ricoprirà il ruolo di responsabile amministrativo. “Teniamo molto alla definizione soggetti politici, perché non vogliamo avere strutture gerarchiche” ci spiega Valeria Robbiano.



Punto cardine del gruppo è l'apertura totale verso le altre forze politiche, spiega Valeria Robbiano: “Siamo aperti a chiunque ci porti proposte valide e concrete, sia che si chiamino SSD, PSD o qualunque altro movimento”. Gli obbiettivi principali sono stati raggruppati in quattro macro aree che dovranno essere raggiunti entro primavera 2019.



Nel video intervista alla coordinatrice di ReS, Valeria Robbiano