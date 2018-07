Al via la maratona consiliare di luglio

Prima giornata di lavori oggi per la maratona consiliare di luglio che, con la sola interruzione del week end, proseguirà fino a venerdì 27 luglio. All'ordine del giorno due progetti di legge in seconda lettura per l'approvazione definitiva: riguardano il nuovo regolamento consiliare e i crediti monofase e d'imposta alle banche.



In ratifica anche una serie di decreti, compreso quello sulla retribuzione dei dirigenti della pubblica amministrazione. In prima lettura la variazione di bilancio 2018, la disciplina della dirigenza medica e anche la riforma in materia di navigazione marittima.



In aula, inoltre, la sostituzione della dimissionaria Silvia Cecchetti dal Direttivo di Banca Centrale e una serie di nomine compresa l'Autorità Garante per l'Informazione. Tra gli accordi internazionali in ratifica quello di Parigi sui cambiamenti climatici. Verrà presentato anche il Piano Strategico per lo sviluppo del settore turistico. Oggi si comincia, tra poco, alle 13.30 e la seduta odierna proseguirà anche in serata, dopo una pausa prevista tra le 20 e le 21.15