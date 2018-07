Consiglio: si torna in aula con la ratifica dei decreti, compreso quello che modifica il trattamento retributivo dei dirigenti pubblici

Concluso in seduta serale il comma comunicazioni, con la risposta alle interpellanze e il via libera – a maggioranza qualificata - alla cessione di un frustolo, il Consiglio ha ripreso i lavori questa mattina con la ratifica dei decreti a partire da quello che modifica il trattamento retributivo della Dirigenza Pubblica.



Slitta alla prossima sessione consiliare il decreto (n°62) di proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. La seduta odierna prosegue fino alle 13 e, stando all'ordine del giorno, dovrebbero essere esaminati in prima lettura anche l'assestamento di bilancio, la “Disciplina della dirigenza medica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale” e la “Riforma in materia di navigazione marittima”.



In seconda lettura invece il progetto di legge qualificata sul “Regolamento del Consiglio Grande e Generale”.