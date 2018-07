Conte chiede aiuto all'Unione Europea per gestire i migranti. Altri sbarchi al largo di Pantelleria

Sulla questione Migranti il premier il premier italiano Giuseppe Conte ha chiesto all'Unione Europea, tramite una lettera inviata a Juncker e Tusk, che la distribuzione venga affidata a un comitato di crisi sotto l'egida di Bruxelles.



“Condividiamo il senso di urgenza” risponde il portavoce della Commissione Europea , “ma intanto si lavora ad un meccanismo provvisorio per coordinarsi sugli sbarchi estivi, prima che possa essere istituito un sistema completo per la riforma dell' asilo”.



Intanto proseguono gli sbarchi sulle coste italiane. Sessantasei tunisini ieri notte sono stati soccorsi a largo di Pantelleria, in provincia di Trapani,mentre si trovavano in un'imbarcazione che viaggiava verso l'isola.