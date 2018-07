RF al meeting del partito democratico europeo

Repubblica Futura ha partecipato, a Roma, a una speciale riunione di Presidenza del Partito Democratico Europeo, In vista delle elezioni europee del 2019, spiega una nota, si è iniziato a stendere una prima bozza di manifesto e ad analizzare la situazione economico-politico-sociale dell’Unione Europea. Una contingenza, ricorda RF, che pur non coinvolgendo direttamente San Marino influisce pesantemente sulla nostra quotidianità per il semplice fatto di essere comunque circondati dal territorio europeo. L'obiettivo è soprattutto quello di dare un immagine di credibilità alle istituzioni della UE, oltre che stabilire una reale leadership europea. Per la prima volta nella sua storia, conclude la nota, la sopravvivenza del progetto europeo è messa davvero in discussione: occorrerà uno sforzo notevole da parte delle forze politiche che intendono proseguire il cammino attraverso profonde riforme..