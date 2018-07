Riforme e Sviluppo: “vogliamo rappresentare la speranza e il futuro per il nostro territorio”

In un comunicato stampa il neo-nato soggetto politico ReS – Riforme e Sviluppo si presenta e indica le linee guida. In una prospettiva di “rappresentare la speranza e il futuro per il nostro territorio” ReS si pone l'obbiettivo di capire le esigenze dei sammarinesi e capire “ le motivazioni che hanno fatto si che ci siamo ritrovati a vivere questa situazione di crisi che va avanti da tempo e che ha colpito tutte le classi, soprattutto le classi più deboli”.



Fondamentale per ReS elaborare un nuovo “progetto di sviluppo avanzato e solidale capace di attrarre investimenti e promuovere il lavoro”. Da qui l'esigenza di puntare su Turismo e Commercio per il rilancio economico, ma anche di fare proposte “fattibili e concrete anche nell’ambito Sanitario, della Scuola e in particolare dell’Impresa”.



Il nuovo soggetto politico punta al dialogo e al confronto per intavolare “discussioni costruttive” con tutte le forze politiche, indipendentemente dallo schieramento. Ieri in Consiglio Grande e Generale l'ex PSD Dalibor Riccardi ha formalizzato la sua adesione al gruppo.



Il comunicato stampa ReS