Santi: falso sostenere che il medico a San Marino non può fare la libera professione

Santi replica "alla giovanissima formazione politica Domani Motus Liberi" registrando un approccio che di “giovane” non ha nulla, tacciando come del tutto inefficaci le soluzioni che la Segreteria di Stato e l’Iss stanno mettendo in campo, senza proporre alcuna alternativa. E' falso, sottolinea la nota, sostenere che il medico a San Marino non può fare la Libera Professione. Nel 2018 sono 155 i dipendenti ISS che hanno fatto richiesta di esercitare la libera professione intramuraria, di cui 78 medici e per questo l'Istituto ha incassato, solo lo scorso anno, oltre 2 milioni di euro. Sugli aspetti retributivi e pensionistici, Santi consiglia ai giovani Motus Liberi di leggere attentamente il progetto di Legge che verrà discusso la prossima settimana e che contiene risposte concrete su questi aspetti e su molti altri.