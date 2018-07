Programma economico 2019: i numeri delle riforme

Il Governo fornisce i numeri delle riforme in cantiere che permetteranno, in base agli obiettivi, di risparmiare puntando alla riconversione dell'economia sammarinese. I punti sono contenuti nel Programma economico 2019 depositato ieri che illustra anche il Piano di stabilità nazionale. Proprio a proposito di riforme, tramite la spending review l'esecutivo conta di diminuire il deficit, quindi di risparmiare, dagli 8 ai 10 milioni di euro nel 2019 e dai 5 ai 7 milioni nel 2020. Si prevede di ottenere le stesse cifre con la riforma delle pensioni. Con i cambiamenti nel sistema fiscale, su tutti l'introduzione dell'Iva, si spera di 'risparmiare' dai 10 ai 12 milioni nel 2019 e dagli 8 ai 10 milioni nel 2020. Annunciati anche un miglioramento dei controlli fiscali. Tra le intenzioni, l'apertura del mercato immobiliare, così come raccomandato dal Fondo monetario, perché questo migliorerebbe il valore dei beni e, così, la situazione dei bilanci delle banche. Sullo sfondo resta proprio la questione risanamento degli istituti di credito, specie con i 475 milioni di euro di attività non performanti di Cassa da convertire.



