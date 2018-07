Bilancio e sanità al centro dei lavori consiliari

Riparte alle 13 la sessione consigliare di fine luglio. Sul tavolo la ratifica dei decreti: da quello riguardante lo statuto dell'agenzia per lo sviluppo, all'utilizzo di servizi elettronici di recapito certificati. Dopodiché si aprirà il comma sull'assestamento di bilancio in prima lettura, così come il provvedimento sulla dirigenza medica dell'Iss, che assegnerà il ruolo dirigenziale ad ogni singolo medico, anche per rendere più attrattiva la professione sul Titano, e la riforma sulla navigazione marittima.



Entro domani l'aula dovrebbe votare la legge qualificata per il nuovo regolamento del Consiglio Grande e Generale che interverrà su questioni come la chiara definizione delle maggioranze di voto necessarie, la decadenza e la sostituzione dei consiglieri. Ma si interverrà anche sui tempi degli interventi e il voto palese come procedura prevalente