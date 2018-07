Il Presidente Mattarella compie 77 anni, gli auguri della Reggenza

In occasione del 77° compleanno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella -nato a Palermo il 23 luglio 1941 - i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci hanno inviato una nota esprimendo i migliori auguri da parte della più alta carica dello Stato e del popolo sammarinese. A questo si unisce l'auspicio per una collaborazione sempre più forte tra i due Paesi.





Questo il testo della nota



Signor Presidente,

nella felice ricorrenza del Suo compleanno, desideriamo esprimerLe l'augurio più fervido e sentito, nostro personale e di tutto il popolo sammarinese.

Nel porgerLe i nostri migliori auguri per il Suo personale benessere e per il prosieguo del Suo Alto mandato, ci è altresì gradito formulare l'auspicio che possa ulteriormente rafforzarsi il rapporto di fraterna e profonda amicizia e collaborazione che unisce i nostri popoli ei nostri Stati.



Con i sensi della nostra più alta stima e considerazione.



I CAPITANI REGGENTI

Stefano Palmieri - Matteo Ciacci