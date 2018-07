Commissione sanità: mattinata segnata dalla polemica sulle audizioni

Si sono aperti con una serie di botta e risposta i lavori della Commissione sanità questa mattina. I componenti di opposizione sono tornati a chiedere una riunione straordinaria per avere audizioni con, tra gli altri, Banca Centrale, Comitato esecutivo ISS e lo staff dello studio Boeri su gestione dei fondi pensione, stato della sanità e piano regolatore.



A riferire, in commissione, c'erano invece i Segretari di Stato. "Siamo di fronte a un controllo governativo delle informazioni", è l'accusa che arriva dalla minoranza. I membri di maggioranza hanno risposto richiamando al rispetto della legge e affermando che la commissioni sono organi politici e non d'inchiesta.



Nel suo riferimento, il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, ha ripercorso la polemica sulla Casa per ferie di Pinarella di Cervia spiegando che ci si è serviti di operatori italiani per mancanza di personale interno disponibile in graduatoria, respingendo così le accuse di una parte degli operatori che avevano parlato di mancanza di rispetto da parte delle istituzioni. I lavori proseguiranno fino alle ore 17.



