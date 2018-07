Domani-Motus Liberi "ringrazia" la Segreteria alla Sanità: "Ci siamo sbagliati... forse"

Continua il botta e risposta tra la Segreteria alla Sanità e Motus Liberi.

Controreplica di Domani - Motus Liberi alla Segreteria Sanità. Il movimento insiste sulla "fuga" del personale medico e sanitario dell'ISS. "Non possiamo – ironizzano - che rallegrarci davanti alle parole di chi rassicura, affermando che siano una totale distorsione della realtà le difficoltà nello svolgere la libera professione". Ribadiscono poi le lacune del sistema sanitario: medici sammarinesi mandati in pensione, sostiuiti da pensionati italiani al doppio/triplo dello stipendio, interventi rimandati a causa della mancanza di cardiologi e risultanze di esami cardiologici inviati a Rimini per le letture.

Situazione che porterà i medici a svolgere attività libero professionale senza un monte ore massimo, dopo il raggiungimento della pensione, e a ottenere pensioni equivalenti a quelle italiane e un distacco dei contratti del personale medico e sanitario dal rapporto di pubblico impiego.