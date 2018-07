Viabilità: novità in vista dopo la riunione Governo-Regione, a settembre incontro a Roma

Novità in vista per la viabilità tra Rimini e San Marino. Lo scorso venerdì l'incontro tra una delegazione del Governo sammarinese, guidata dal segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti, e la Regione Emilia Romagna durante il quale si è parlato della possibiiltà di realizzare un collegamento veloce tra i due territori, per raggiungere direttamente l'aeroporto Fellini e la stazione dei treni. Trattato anche l'argomento della sicurezza lungo la superstrada.



Entrambe le parti hanno avviato un tavolo di lavoro bilaterale. Per la parte sammarinese, oltre a Michelotti, c'erano rappresentanti delle Segreterie di Stato agli Esteri e alla Cultura. Al tavolo, per la Regione, l'assessore alle Infrastrutture, Raffaele Donini, insieme al responsabile regionale per il settore viabilità e l'Anas. Per settembre è previsto un incontro congiunto al Ministero dei Trasporti a Roma.



mt