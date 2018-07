Adesso.sm dalla Reggenza. "Su Commissioni tentativo di delegittimare istituzioni"

La maggioranza dalla Reggenza per segnalare la deriva che registra nei lavori delle Commissioni. Adesso.sm denuncia “l’ennesimo tentativo di delegittimazione delle istituzioni”. Dopo aver chiesto e ottenuto la convocazione di una Commissione straordinaria nel corso della quale la minoranza ha potuto ascoltare dettagliati riferimenti da parte dei Segretari di Stato Celli e Santi su fondi pensione e sanità, puntualizza la nota, al termine della seduta è arrivata una nuova richiesta di audizione identica alla precedente, di fatto esautorando, accusa Adesso.sm, i rappresentanti del Governo dalle funzioni che gli conferisce la legge. L'opposizione ha puntato i piedi sull’audizione del Consiglio per la Previdenza del Fondiss e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e non è servito, prosegue la maggioranza, spiegare che su certe questioni vige il segreto d’ufficio, né tantomeno che molte delle informazioni richieste possono essere reperite senza la convocazione di costose Commissioni.