Commissione antimafia: a settembre riprendono audizioni con istituzioni, magistrato dirigente e forze dell'ordine

Riunita la Commissione consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata. All'ordine del giorno la prosecuzione dell'attività: calendarizzata a settembre la ripresa completa dei lavori con le audizioni dei rappresentanti delle istituzioni, il magistrato dirigente, i corpi di polizia.



Si è discusso anche della possibilità di mettere in campo – di concerto con il Segretario all'Istruzione - una campagna informativa e di sensibilizzazione nelle scuole per affrontare le tematiche delle infiltrazioni malavitose sulla scorta di quanto la Gendarmeria sta già facendo per altri ambiti come droga e alcool. Di recente la Commissione ha poi proceduto alla sostituzione di due membri: a prendere il posto di Sua Eccellenza Matteo Ciacci fino alla conclusione del mandato reggenziale è stato Luca Boschi per Civico 10; mentre Giancarlo Capicchioni è subentrato a Dalibor Riccardi, fuoriuscito dal Psd.