Consiglio di nuovo al lavoro dal 30 luglio al 2 agosto

L'Ufficio di Presidenza ha fissato la nuova convocazione del Consiglio Grande e Generale che prenderà il via a ridosso della chiusura della sessione ancora in corso. L'Aula tornerà al lavoro dal 30 luglio al 2 agosto. Al centro dell'attenzione ci sarà la variazione al Bilancio dello Stato, all'ultimo passaggio consiliare. 21, inoltre, le Istanze d'Arengo in programma. Il Consiglio, stando alle anticipazioni, dovrebbe ratificare l'accordo tra governo e organizzazioni sindacali in merito ai ricorsi amministrativi presentati contro gli elenchi per la stabilizzazioni del personale precario - si parla di contratti atipici - dell'Università e dell'Iss. In ratifica anche il Decreto che proroga i termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria.