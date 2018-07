Dim contro Celli: "ha difeso Siotto e Savorelli sull'operazione Titoli"

E a proposito della Commissione Sanità, Dim accusa Celli di aver difeso l’operato di Siotto e Savorelli sull'operazione Titoli. Invece di affermare che non poteva essere fatta iperchè contraria alla legge, scrive Dim, Celli pone in discussione la data in cui sarebbe avvenuta mentre è lo stesso Commissario della Legge, sottolinea la nota, ad indicare il 20 luglio 2017 per consentire, in base a quanto ricostruito dal Tribunale, all’ Advantage Financial di Francesco Confuorti di azzerare i propri debiti nei confronti di Banca Cis utilizzando i soldi di Banca Centrale. Il nostro timore, rimarca Dim, è che tra i soldi oggetto dell’operazione rientrino anche i fondi pensione. Per questo, ricorda, abbiamo presentato una denuncia penale, di cui aspettiamo con ansia le risultanze, Celli, conclude la nota, si preoccupa di portare in Aula elementi per depotenziare l’opposizione, ma non si preoccupa di capire come sia stato possibile, per un finanziere italiano, sfruttare San Marino a proprio vantaggio e di intervenire per eliminare da posizioni dirigenziali e istituzionali le persone-cerniera che rischiano di garantire la continuità con il gruppo dell’Advantage Financial di Confuorti.