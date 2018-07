Psd: "il governo continua ad appuntarsi medaglie non sue"

Il PSD si complimenta con il Comitato Garante e col suo Presidente Alessandro Bugli per lo storico accordo, scrive, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le associazioni datoriali dando così piena attuazione alla legge sulla rappresentatività voluta fortemente dal PSD.



Prendiamo atto, polemizza il Psd, che anche chi, come l'attuale Segretario di Stato al Lavoro, allora aveva contrastato questa legge, oggi dal ruolo di Governo la definisce "un passo storico che mette San Marino avanti a tutte le realtà democratiche". Ancora una volta, come il recente caso dell'Ocse che ha elevato il livello di “compliance” del nostro Paese agli standards di cooperazione finanziaria, conclude il Psd, questo Governo prova ad appuntarsi al petto medaglie non sue