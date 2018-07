Santi: una casa per le vittime della violenza di genere

Nuove azioni per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere. Dopo l'emanazione del decreto che rafforza l'autonomia dell'Authority per le Pari Opportunità e il progetto di legge che adegua la normativa della Repubblica alla Convenzione di Istanbul, si sta realizzando un sistema integrato di provvedimenti e implementazione di servizi socio-sanitari per interviene in modo significativo sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Lo anticipa il Segretario Santi precisando che si prevede la stipula di convenzioni con una o più case di accoglienza per dare alloggio alle vittime in situazione di emergenza. Finalmente dopo tanto tempo – afferma Santi – stiamo mettendo in campo interventi che danno risposte concrete e strumenti operativi per tutti gli attori protagonisti della lotta contro la violenza di genere