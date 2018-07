Consiglio: "bagarre" in aula su nomina nel Direttivo di Bcsm

Lettera di scuse consegnata da Teodoro Lonfernini alla Reggenza

È stata una seduta movimentata, quella di ieri sera del Consiglio Grande e Generale. I toni si sono accesi col dibattito sulla sostituzione della dimissionaria Silvia Cecchetti dal Consiglio Direttivo di Banca Centrale. Al suo posto è stato nominato Giacomo Volpinari, su indicazione di Rete, ma per riportare l'ordine in aula la Reggenza ha sospeso la seduta e convocato i capigruppo. Il consigliere del Pdcs Teodoro Lonfernini, a seguito dell'accaduto, ha ritenuto di presentare una lettere di scuse alla Reggenza (vedi a fondo pagina) – consegnata alle 13 - ribadendo tuttavia il suo disappunto su certi atteggiamenti di altri consiglieri che hanno indotto la sua reazione in aula.



Il Consiglio, ieri sera, ha poi proceduto con la nomina del comitato amministratore di Fondiss e sono stati confermati i membri di indicazione politica dell'Autorità Garante per l'Informazione. Quelli di pertinenza della Consulta per l'informazione saranno nominati in una prossima seduta. Il consigliere Giovanna Cecchetti, che ha lasciato il gruppo del Ps per confluire nel gruppo misto, è stata sostituita da Denise Bronzetti, sia nella prima commissione consiliare permanente che nella delegazione presso l'assemblea del mediterraneo, e da Alessandro Mancini nella commissione per le politiche territoriali. Ratificati anche il trattato di Parigi sui cambiamenti climatici e il trattato Onu che vieta le armi nucleari. Via libera del Consiglio, inoltre, allo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Repubblica delle Mauritius e la Repubblica del Tajikistan. La ripresa dei lavori alle 13:30 con l'esame in seconda lettura del progetto di legge di iniziativa popolare su crediti monofase e crediti d'imposta alle banche.



l.s.