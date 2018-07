La sfida dell'Industria 4.0 al centro del dibattito organizzato da SSD

Blockchain, tanta curiosità e raffica di domande agli esperti

La quarta rivoluzione industriale, quella che dopo le macchine a vapore, l'elettricità e l'informatica dovrebbe portare le tecnologie digitali nelle aziende, al centro del dibattito che sinistra socialista democratica ha organizzato al Parco Ausa di Dogana. Il nome in codice del cambiamento annunciato è Industria 4.0 e per meglio comprendere le prospettive e le opportunità della innovazione in atto ci sono stati due momenti distinti, uno più tecnico, il secondo più politico con la presenza dei Segretariagli Esteri, all'Industria e agli Interni.



Il pubblico ha dimostrato curiosità particolare per la blockchain, per via della versatilità di uno strumento in grado di rivoluzionare non solo l'autenticazione delle transazioni ma anche la validazione di contratti. I relatori, Samir Mastaki, Francesco Chiarelli, Giuseppe Padula e Vanessa d'Ambrosio hanno approfondito argomenti come comunicazione e lavoro per meglio fare comprendere, a più voci ed in contesti diversi, il cambiamento alla luce delle innovazioni tecnologiche in atto. Per il segretario Zafferani l'incontro è stato l'occasione per per mettere in fila ciò che è stato approvato dal governo in questo ambito, mentre per il segretario Renzi quella di parlare di un aspetto meno conosciuto della diplomazia, quello legato alla opportunità delle relazioni commerciali. Su PA ed innovazione-binomio con la strada in salita, a San Marino come altrove- si è soffermato il segretario Zanotti.



Complessivamente un'occasione per approfondire l'argomento e non perdersi un'opportunità. Lo scorso anno SSD dedicò il suo approfondimento alle unioni civili ed ad oggi la legge ha un iter avviato in Consiglio. La speranza è che l'Industria 4.0 segua a ruota