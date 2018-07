Trump a Conte: sta facendo ottimo lavoro

Sono molto d'accordo con quello che state facendo sull' immigrazione legale e illegale": lo ha detto Donald Trump ricevendo Giuseppe Conte alla Casa Bianca. Il tycoon ha aggiunto che il premier "sta facendo un fantastico lavoro".



Nella sua visita a Washington il presidente del consiglio puntava ad ottenere il sostegno del presidente Usa, ad una 'cabina di regia permanente' tra Usa e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo, più sicurezza e immigrazione. L'Italia conta sull'appoggio degli Usa per la Conferenza sulla Libia che si terrà in Italia.