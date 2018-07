Consiglio: approvato l'assestamento 2018, si riprende dalla proroga della sanatoria

Il Consiglio ha approvato la variazione al bilancio di previsione e oggi i lavori riprendono con la ratifica del decreto per la proroga della sanatoria edilizia.



Poco dopo la mezzanotte il voto sulla variazione di bilancio 2018 con un deficit di 11.554.350 euro, in aumento rispetto al previsionale di 8.574.060. 29 i favorevoli, 8 i contrari. Gran parte dello scostamento – 8.308.059 euro – è imputabile alla copertura delle perdite 2017 di Cassa di Risparmio. All'interno dell'assestamento di bilancio anche l'autorizzazione al Congresso di Stato per l'acquisto del Casale la Fiorina ed il riconoscimento di 3,5 milioni di credito d'imposta alla Banca del Titano a partire dall'esercizio 2008. Una seconda variazione di bilancio verrà portata in aula nel mese di settembre.

Il Consiglio ha ratificato anche l'accordo tra Governo e Sindacati sui ricorsi per la stabilizzazione del precariato nell'Università e all'Istituto Sicurezza Sociale. Oggi, alle 13:30, la ripresa dei lavori con la ratifica del decreto sulla proroga della sanatoria edilizia. A seguire una raffica di 16 Istanze d'Arengo.